"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة

أبدى اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، دهشته من الأرقام المتداولة بشأن قيمة انتقال عمرو الجزار إلى صفوف النادي الأهلي، والتي تحدثت عن إتمام الصفقة مقابل 60 مليون جنيه.

وقال نصار، في تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إنه لم يدلِ بأي تصريحات تتعلق بالمقابل المادي لانتقال اللاعب، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول إتمام الصفقة مقابل 60 مليون جنيه "عارٍ تمامًا من الصحة".

وأضاف رئيس نادي البنك الأهلي أن أيمن الرمادي، المدير الفني، وافق على انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي، موضحًا أن نادي غزل المحلة سيحصل على نسبة من قيمة انتقال اللاعب، وفقًا لبنود التعاقد السابقة.

وأكد نصار أنه لا توجد أي شروط أو بنود خاصة في الصفقة تتعلق بعدد الأهداف أو التتويج بالبطولات أو أي إضافات أخرى، مشددًا على أن الاتفاق تم بشكل واضح دون شروط إضافية.