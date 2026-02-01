إعلان

المركزية الأمريكية تعلن تحرك المدمرة "ديلبرت دي بلاك" من ميناء إيلات

كتب : مصراوي

09:25 م 01/02/2026

المدمرة الأمريكية

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تحرك المدمرة الأمريكية "ديلبرت دي بلاك" من ميناء إيلات.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان اليوم الأحد، أن المدمرة "ديلبرت دي بلاك" غادرة ميناء إيلات.

وقبل يومين، أعلن جيش الاحتلال، أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية رست في ميناء إيلات الإسرائيلي، بحسب موقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي.

وأشار الموقع، إلى أن وصول المدمرة إلى الميناء الجنوبي على خليج العقبة، كان مخططًا له مسبقًا وجزءًا من التعاون المستمر بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.

المدمرة الأمريكية إيلات الأسطول الأمريكي

