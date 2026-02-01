إعلان

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول بارز في حزب الله جنوب لبنان

كتب : مصراوي

10:27 م 01/02/2026

جنوب لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

زعم جيش الإسرائيلي، استهدف المسؤول في جناح الهندسية بحزب الله علي داود عميش في منطقة الدوير جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الاحتلال قضت على مسؤول في قسم الهندسة بحزب الله، داعيًا أنه كان يعمل على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان.

وأضاف أدرعي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال في وقتٍ سابق اليوم قضى على المدعو علي داوود عميش الذي كان يشغل منصب رئيس فرع في قسم الهندسة لحزب الله.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تورط في محاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة الدوير في جنوب لبنان ودفع بمخططات ضد قوات جيش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الله جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قطع راسها يوم الصباحية".. ماذا حدث في جريمة عروس الصعيد؟
حوادث وقضايا

"قطع راسها يوم الصباحية".. ماذا حدث في جريمة عروس الصعيد؟
وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع
أخبار العقارات

الإسكان تكشف تفاصيل الهبوط الأرضي في محطة وقود بالتجمع
لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"