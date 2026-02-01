جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول بارز في حزب الله جنوب لبنان

وكالات

زعم جيش الإسرائيلي، استهدف المسؤول في جناح الهندسية بحزب الله علي داود عميش في منطقة الدوير جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الاحتلال قضت على مسؤول في قسم الهندسة بحزب الله، داعيًا أنه كان يعمل على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان.

وأضاف أدرعي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال في وقتٍ سابق اليوم قضى على المدعو علي داوود عميش الذي كان يشغل منصب رئيس فرع في قسم الهندسة لحزب الله.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تورط في محاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة الدوير في جنوب لبنان ودفع بمخططات ضد قوات جيش.