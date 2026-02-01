(د ب أ)

من المرجح أن يستمر الإغلاق الجزئي لعمليات الحكومة الأمريكية بسبب نقص التمويل والذي يأتي وسط معركة سياسية بشأن الميزانية حتى يوم الثلاثاء على الأقل.

وفشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير قانون الميزانية اللازم بحلول الموعد النهائي في 30 يناير/كانون الثاني، الذي كان بداية إغلاق الحكومة.

ووافق مجلس الشيوخ التابع للكونجرس ، على تسوية في اللحظة الأخيرة لمتابعة التمويل، لكن من غير المتوقع أن يصوت المجلس الأدنى، مجلس النواب، على مشروع قانون الميزانية الجديدة حتى غد الاثنين على أقرب تقدير. ويجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك التوقيع عليه ليصبح قانونا.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" اليوم الأحد إنهم يعتزمون تأمين تمويل الميزانية بحلول بعد غد الثلاثاء.