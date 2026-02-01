(د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن محادثات سلام ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين في أبوظبي.

وكان من المتوقع أن تعقد مفاوضات مباشرة بين كييف وموسكو اليوم الأحد لاستكشاف مسار نحو تحقيق السلام بعد نحو أربع سنوات من الصراع.

غير أن زيلينسكي أوضح أن فريقه التفاوضي قدم تقريرا يحدد المواعيد الجديدة للمحادثات في الإمارات، إذ لم يكن واضحا في البداية ما إذا كان اجتماع اليوم الأحد قد عقد بالفعل أم لا.

وقال زيلينسكي، عبر منصة إكس، إن "أوكرانيا مستعدة لنقاش جوهري، ونحن مهتمون بضمان أن تقربنا نتائجه من نهاية حقيقية وكريمة للحرب".

وقال زيلينسكي لاحقا إنه تحدث مع المفاوض الأوكراني روستم أوميروف قبيل المحادثات، وأنه قد حدد اجتماعا غدا الاثنين للاتفاق على إطار المفاوضات.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي بتنقية الفيديو، قائلا: "بحلول مساء غد الاثنين، سيكون الفريق بالفعل في طريقه إلى المفاوضات".

وأضاف زيلينسكي: "يعتمد الكثير على ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة، بما يضمن ثقة الناس في كل من العملية ونتائجها."

يشار إلى أنه تم استئناف المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف في أبوظبي قبل أسبوع بعد توقف طويل، وقد جرت خلف أبواب مغلقة وبوساطة الولايات المتحدة من خلال كبير مفاوضيها ستيف ويتكوف.

والتقى ويتكوف أيضا بمفاوض الكرملين كيريل دميترييف في ميامي أمس السبت فيما وصفه بـ "اجتماعات مثمرة وبناءة".