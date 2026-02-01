جيش الاحتلال يعلن استكمال إقامة ممر فحص للقادمين إلى غزة عبر معبر رفح

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته استكملت إقامة ممر الفحص الخاص بالقادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح التي من المقرر فتحه خلال الساعات المقبلة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان اليوم الأحد، أن الممر يقع في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في معبر رفح، ويطلق عليه اسم "ريغافيم".

وأكد جيش الاحتلال أنه سيجري فحص هويات القادمين وفق قوائم وافقت عليها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المتوقع افتتاح معبر رفح أمام حركة المشاة اليوم للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023، بالتزامن مع بدء عملية تفتيش مشتركة لأنظمة المعبر بالتعاون بين وفدي الاتحاد الأوروبي ومصر.