ترامب يتحدّى القانون الدولي: سلطتي لا يقيّدها سوى أخلاقي

كتب : مصراوي

09:37 م 09/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

بدت ثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلطاته غير مسبوقة، خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، إذ قال إن القيود الوحيدة على صلاحياته هي أخلاقه الشخصية وتفكيره، مؤكدًا أنه لا يشعر بأنه مقيّد بالقانون الدولي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، اختبر ترامب بنجاح العديد من الحدود الدستورية والقانونية لسلطته، من بينها إقالة رؤساء هيئات مستقلة، ومحاولات لإعادة تفسير التعديل الرابع عشر، ومعاقبة قضاة فدراليين أصرّوا على منح المهاجرين حق الإجراءات القانونية الواجبة.

غير أن قراراته الأخيرة بتنفيذ عمليات عسكرية عدوانية دون موافقة الكونجرس، وتهديده بالسيطرة على أراضي حلفاء، أثارت قلقًا واسعًا لدى قادة دوليين.

وعندما سأله صحفيو نيويورك تايمز عمّا إذا كانت هناك حدود لسلطته، أجاب: "نعم، هناك شيء واحد فقط: أخلاقي الشخصية. عقلي الشخصي. هذا هو الشيء الوحيد القادر على إيقافي".

وأضاف ترامب: "لا أحتاج إلى القانون الدولي"، مضيفًا في المقابلة الحصرية من المكتب البيضاوي: "أنا لا أسعى لإيذاء الناس".

وأشار الرئيس إلى أن إدارته قد تحتاج إلى الالتزام بالقانون الدولي، لكنه شدد على أن الالتزام به "يعتمد على تعريفك لماهية القانون الدولي".

وتعكس تصريحات ترامب اعتقاده بأن استخدامه للقوة العسكرية الأمريكية، والنفوذ الاقتصادي، والسلطة السياسية لفرض الهيمنة على دول أخرى قد يتقدّم على الالتزام بالقانون الدولي أو بالمعاهدات التي تنظّم العلاقات مع الحلفاء والخصوم.

وخلال الأسبوع الماضي، بدت الإدارة وكأنها تبتعد عن الوضع القائم، مع تصعيد خطابها بشأن إمكانية استخدام القوات الأمريكية للسيطرة على جرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك.

وقال ترامب للصحفيين الأحد: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي".

