مقتل 8 عناصر من الحرس الثوري في أحداث شغب بكرمانشاه

وكالات

أعلنت وكالة فارس الإيرانية، عن مقتل 8 عناصر من الحرس الثوري في أحداث شغب أمس بكرمانشاه.

وتصاعدت الاحتجاجات في إيران رغم قطع الانترنت والاتصالات في كافة أنحاء البلاد.

ومن جانبه، دعت وكالة الاستخبارات الإيرانية، الإيرانيين إلى الإبلاغ عن المخربين و"الإرهابيين" المرتبطين بالولايات المتحدة وإسرائيل فيما تسعى السلطات لقمع الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ عدة أيام.

وذكرت الوكالة في بيان تم بثه اليوم الجمعة عبر الإذاعة الرسمية إن السكان مطالبون بالإبلاغ عن "المخربين والإرهابيين الذين تستخدمهم الولايات المتحدة والنظام الصهيوني".

وألقت السلطات الإيرانية مرارا باللائمة في الاضطرابات المدنية على الولايات المتحدة وإسرائيل، متهمة عدوتيها اللدودتين برغبتهما في فرض تغيير النظام.