إعلان

مقتل 8 عناصر من الحرس الثوري في أحداث شغب بكرمانشاه

كتب : مصراوي

08:40 م 09/01/2026

شغب إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وكالة فارس الإيرانية، عن مقتل 8 عناصر من الحرس الثوري في أحداث شغب أمس بكرمانشاه.

وتصاعدت الاحتجاجات في إيران رغم قطع الانترنت والاتصالات في كافة أنحاء البلاد.

ومن جانبه، دعت وكالة الاستخبارات الإيرانية، الإيرانيين إلى الإبلاغ عن المخربين و"الإرهابيين" المرتبطين بالولايات المتحدة وإسرائيل فيما تسعى السلطات لقمع الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ عدة أيام.

وذكرت الوكالة في بيان تم بثه اليوم الجمعة عبر الإذاعة الرسمية إن السكان مطالبون بالإبلاغ عن "المخربين والإرهابيين الذين تستخدمهم الولايات المتحدة والنظام الصهيوني".

وألقت السلطات الإيرانية مرارا باللائمة في الاضطرابات المدنية على الولايات المتحدة وإسرائيل، متهمة عدوتيها اللدودتين برغبتهما في فرض تغيير النظام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شغب إيران احتجاجات إيران إيران الحرس الثوري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر
أخبار مصر

توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر
الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
زووم

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان