حسام موافي يحذر: حصوات المرارة في سن العشرين نادرة وخطيرة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ظهور حصوات المرارة في سن صغيرة أمر غير شائع ويتطلب تشخيصًا دقيقًا، مشيرًا إلى ضرورة معرفة السبب الأساسي قبل أي تدخل جراحي.

وقال موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، إنه تلقى رسالة من فتاة تبلغ 20 عامًا تعاني ألمًا متكررًا وحصوات مرارة بعد عملية سابقة، وأضاف أن هذا السن يستدعي فحصًا شاملاً للدم والكبد لاستبعاد اضطرابات تكسير كريات الدم أو مشكلات الكولسترول.

تابع أستاذ الحالات الحرجة أن الإجراءات الطبية يجب أن تبدأ بمعالجة السبب الجذري للحصوات، مؤكدًا أن استئصال المرارة دون علاج السبب قد يؤدي إلى تكرار المشكلة مستقبلًا.

وأكد موافي أن متابعة مستويات الهيموجلوبين والكولسترول وتحليل وظائف الكبد أمر ضروري لتحديد السبب الحقيقي، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه الخطوات يعرض المريض لمضاعفات خطيرة.

أشار موافي إلى أهمية التشخيص السليم في سن مبكرة، محذرًا من التعامل مع الحالة كأمر عادي دون بحث معمق عن الأسباب الكامنة.