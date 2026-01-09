مقتل مواطن سوري في هجوم روسي على سفينتين في أوكرانيا

وكالات

قال مسؤولون أوكرانيون، الجمعة، ‌إن طائرات مسيّرة روسية هاجمت سفينتين مدنيتين ترفعان أعلاما أجنبية في منطقة أوديسا جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل مواطن سوري وإصابة آخرين.

وكثفت ‌موسكو هجماتها على خطوط التصدير البحرية التابعة لأوكرانيا خلال ⁠الشهرين الماضيين، ردا على الهجمات التي استهدفت ناقلات تابعة لما يعرف باسم "أسطول الظل"، كانت متجهة إلى روسيا لتسليم شحناتها.

وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيس الوزراء الأوكراني في بيان، إن إحدى السفينتين كانت تبحر عبر ممر التصدير البحري الأوكراني لتحميل شحنة حبوب في ميناء تشورنومورسك، وكانت ترفع علم سانت كيتس ونيفيس.

وأضاف أن السفينة الأخرى كانت تنقل فول الصويا قرب ⁠ميناء أوديسا، وترفع علم جزر القمر.

والموانئ البحرية العميقة في منطقة أوديسا بالغة الأهمية لاقتصاد أوكرانيا، الذي يعول على السلع الأولية لتصدير منتجاته.

وقال ‌كوليبا: "هذا مؤشر آخر على أن روسيا تتعمد استهداف الأهداف المدنية ومسارات الشحن الدولي والخدمات اللوجستية الغذائية".

والأربعاء ذكرت هيئة ‌الموانئ الأوكرانية لـ"رويترز"، أن عدد الهجمات التي شنتها روسيا على موانئ منطقة أوديسا زاد العام الماضي بنحو 3 أمثال مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 96 هجوما خلال ⁠2025.