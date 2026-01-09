إعلان

رئيسة وزراء إيطاليا تعارض أي محاولة أمريكية للسيطرة على جرينلاند

كتب : مصراوي

02:17 م 09/01/2026

جورجا ميلوني

روما- (د ب أ)

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اليوم الجمعة عن معارضتها لأي محاولة من قبل أمريكا للسيطرة على جرينلاند.

وقالت ميلوني للصحفيين اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي السنوي "لن نوافق على أي عمل عسكري أمريكي ضد جرينلاند. لن يكون ذلك في مصلحة أحد ولا حتى أمريكا"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأثارت التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال الاستيلاء على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية شبه مستقلة، قلق المسؤولين في جميع أنحاء أوروبا، مما أثار انتقادات من دول من بينها فرنسا.

