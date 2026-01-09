قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتطلع لاستقبال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في البيت الأبيض مطلع فبراير المقبل.

وفي سياق أخ، أكد ترامب خلال منشور على تروث سوشيال اليوم الجمعة، أن أكبر الشركات النفطية بالعالم ستكون بالبيت الأبيض اليوم وسيخصص الاجتماع لمناقشة النفط الفنزويلي.

وأضاف ترامب، أن اجتماع اليوم سيخصص بشكل شبه كامل لمناقشة النفط الفنزويلي وعلاقتنا طويلة الأمد مع فنزويلا وأمنها وشعبها.