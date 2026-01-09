إعلان

ترامب: أتطلع لاستقبال الرئيس الكولومبي في البيت الأبيض مطلع فبراير المقبل

كتب-عبدالله محمود:

09:11 م 09/01/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتطلع لاستقبال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في البيت الأبيض مطلع فبراير المقبل.

وفي سياق أخ، أكد ترامب خلال منشور على تروث سوشيال اليوم الجمعة، أن أكبر الشركات النفطية بالعالم ستكون بالبيت الأبيض اليوم وسيخصص الاجتماع لمناقشة النفط الفنزويلي.

وأضاف ترامب، أن اجتماع اليوم سيخصص بشكل شبه كامل لمناقشة النفط الفنزويلي وعلاقتنا طويلة الأمد مع فنزويلا وأمنها وشعبها.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ترامب يتطلع لاستقبال الرئيس الكولومبي الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

