انتهى الشوط الأول من مواجهة السنغال ومالي، والمقامة بينهما حالياً على ملعب طنجة الكبير، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

وانطلقت المباراة بسقوط أحد لاعبي منتخب مالي داخل منطقة الجزاء عقب كرة مشتركة مع كاليدو كوليبالي، إلا أن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب دون احتساب مخالفة.

وفي الدقيقة السابعة، أرسل ساديو ماني عرضية خطيرة من الجبهة اليمنى، لكن دفاع مالي كان في الموعد ونجح في إبعاد الكرة قبل وصولها إلى المهاجمين.

واصل المنتخب السنغالي ضغطه، إذ أطلق أحد لاعبيه تسديدة قوية في الدقيقة 12، اصطدمت بجسد أحد مدافعي مالي، ليقرر الحكم مواصلة اللعب.

وسنحت فرصة جديدة للسنغال في الدقيقة 21، عندما سدد باب جاي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى مالي دون خطورة حقيقية.

ورد منتخب مالي سريعاً بهجمة منظمة في الدقيقة 24، انتهت بتسديدة قوية من ناثان جاساما من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد لاعبي السنغال وعلت مرمى الحارس إدوارد ميندي، ليحصل المنتخب المالي على ركلة ركنية.

وجاءت لحظة التحول في المباراة عند الدقيقة 27، بعدما ارتكب دجيجي ديارا، حارس مرمى مالي، خطأً قاتلاً أثناء تعامله مع تمريرة قوية من كريبان دياتا، إذ أفلتت الكرة من يده بشكل غريب، لتصل أمام إيليمان نداي الذي لم يتردد في إيداعها الشباك الخالية، معلناً تقدم السنغال.

وكاد باب جاي أن يعزز النتيجة في الدقيقة 32، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة مرت بجوار المرمى مجدداً.

وقبل نهاية الشوط الأول، سدد حبيب ديالو كرة قوية في الدقيقة 37، لكنها اصطدمت بأحد لاعبي مالي وتحولت إلى ركلة ركنية لصالح السنغال.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب مالي إيف بيسوما بعد تدخله العنيف مع لاعب السنغال، لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد.