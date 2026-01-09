إعلان

ترامب: أكبر شركات النفط في العالم تصل اليوم إلى البيت الأبيض

كتب-عبدالله محمود:

09:27 م 09/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أكبر شركات النفط في العالم تصل إلى البيت الأبيض في الساعة 2:30 بعد الظهر اليوم، لافتًا إلى أن الجميع يريد أن يكون هناك ولكن من المؤسف أن قاعة الرقص لم تكتمل بعد، لأنه لو اكتملت لكانت مزدحمة.

واعتذر ترامب خلال منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة، لشركات النفط التي لم يستطيع استقبالها اليوم، مؤكدًا أن وزير الطاقة كريس رايت، ووزير الداخلية دوج بورجوم، سيقابلاهم خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أن الجميع على اتصال يومي، وسيكون اجتماع اليوم حصريًا تقريبًا لمناقشة النفط الفنزويلي، وعلاقتنا طويلة الأمد مع فنزويلا، وأمنها، وشعبها. وسيكون العامل الأكبر في هذه المشاركة هو خفض أسعار النفط بالنسبة للشعب الأمريكي".

وتابع ترامب: "بالإضافة إلى ذلك، وربما الأهم من ذلك كله، سيكون وقف دخول المخدرات والمجرمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

