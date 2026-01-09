بث مباشر.. الحلقة 17 من برنامج دولة التلاوة

شهدت معدلات البحث خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة من قبل الملايين من محبي برنامج دولة التلاوة، الذين يتطلعون لمتابعة الحلقات الجديدة مباشرة عبر الإنترنت، بحثًا عن رابط البث المباشر للحلقة دون انتظار إعادة العرض.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي طرق متابعة الحلقة الجديدة بكل سهولة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة من قبل القائمين على البرنامج.

موعد بث الحلقة 17 من برنامج دولة التلاو"

أعلن القائمون على البرنامج في وقت سابق، أنه من المقرر عرض الحلقة الـ17 من البرنامج اليوم الجمعة، في الأوقات التالية: ( الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة الكبرى - الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة - الساعة 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي).

وأضاف القائمون، أنه سيتم بث الحلقة عبر قنوات الحياة وCBC والناس التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

طرق متابعة البث المباشر لبرنامج دولة التلاوة

يمكن لجمهور البرنامج متابعة الحلقة مباشرة عبر: (الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية على فيس بوك - الصفحات الرسمية لقنوات الحياة وCBC والناس) وتتيح هذه الطرق متابعة الحلقة 17 في توقيت عرضها، دون الحاجة للانتظار لمشاهدتها لاحقًا عبر الإعادة.

ضيف شرف الحلقة الـ17 من برنامج دولة التلاوة

وكشف الإعلامي أحمد فايق، المشرف العام للبرنامج، في وقت سابق، أن الحلقة الجديدة ستستضيف القارئ الشهير محمد أيوب عاصف، ليشارك المتسابقين في قراءة مشتركة، فيما يشارك في الحلقة اليوم 3 متسابقين هم: محمد أحمد حسن، عمرو علي عوض، وخالد عطية عبد الخالق، على أن يشهد اليوم التالي مشاركة متسابقين آخرين.

