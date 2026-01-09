توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر

أصدر جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الجمع، توضيحًا مهمًا بشأن إجراءات استلام وحدات مشروع "فاليرا جاردنز" ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 1 و2" للإسكان المتوسط، وذلك في إطار الرد على الشكاوى المقدمة من بعض الحاجزين حول موقف الاستلام والمرافق.

وأكد الجهاز ، في بيانه احترامه الكامل لحقوق الحاجزين، موضحًا أن استلام الوحدات يتم وفقًا للحالة الفعلية لكل وحدة، مع توثيق أي ملاحظات فنية بمحاضر رسمية ومعتمدة تضمن حقوق جميع الأطراف.

وأوضح جهاز مدينة حدائق أكتوبر، فيما يتعلق بموقف المرافق، أن جاهزية وتشغيل المياه يتم مراجعتها تدريجيًا لكل وحدة وعلى مستوى العمارات أثناء عملية الاستلام، مع إتاحة اختبارات التشغيل خلال المعاينة.

واستكمل: أما الكهرباء، فقد تم تنفيذ الأعمال الخاصة بها بالفعل، على أن يتم إطلاق التيار عقب استكمال إجراءات التعاقد وتركيب العداد، وبالنسبة للغاز الطبيعي، أشار إلى أنه يتم التنسيق مع شركة الغاز المختصة وفق البرنامج الزمني المعتمد وخطوات التعاقد المتبعة.

وشدد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، على أن أي مبالغ يتم تحصيلها تكون طبقًا للضوابط المنظمة والمعتمدة، وبما يتوافق مع أعمال البنية التحتية المنفذة فعليًا داخل المشروع.

وأوضح البيان، أن الاستلام يتم من خلال محاضر فحص فنية تشمل جميع عناصر الفحص الأساسية، ويتم تسليم نسخة معتمدة منها للحاجز، مؤكدًا عدم إلزام أي حاجز بالتوقيع على إقرارات تخالف الواقع، مع إثبات أي ملاحظات فنية بالمحضر وتحديد الإجراءات والمدة المستهدفة لمعالجتها، وعدم استلام الوحدة لحين الانتهاء من تلك الملاحظات.

وتم تخصيص نقطة خدمة داخل موقع المشروع لتلقي الشكاوى والاستفسارات، في إطار تنظيم عملية الاستلام وتقديم أفضل خدمة للحاجزين، إذ تتواجد المهندسة منال، مديرة المشروع، للتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ أثناء الاستلام.

وأكد الجهاز، على إتاحة التواصل مع الحاجزين عبر الاتصال الهاتفي أو تطبيق "واتس آب" خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا على الرقم 01025247559، مؤكدًا حرصه الدائم على الشفافية وتقديم الدعم الكامل للمستفيدين من المشروع.

