ضبط منشأة قلدت علامة تجارية غذائية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالتنسيق مع مباحث التموين، منشأة غير مرخصة تمارس الغش التجاري عبر تقليد علامة تجارية محمية قانونًا لأحد مصانع البسكويت الشهيرة، وتدوين بيانات تصنيع غير صحيحة، فضلًا عن حيازة سلع وخامات مجهولة المصدر.

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن الحملة التي شنتها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث التموين، أسفرت عن التحفظ على مواد خام مجهولة المصدر داخل المنشأة شملت، 4000 كجم سكر، و7500 كجم دقيق، و1000 كجم زبدة، و250 كجم بيكربونات صوديوم، و500 كجم بيكربونات ألمونيوم، بإجمالي يتجاوز 13 طن.

كما تحفظت الحملة على كمية كبيرة من خامات التعبئة، شملت 2000 كرتونة فارغة و3000 علبة مدون عليها العلامة المقلدة، و250 رول من ورق السلوفان المخصص للتغليف، بالإضافة إلى 400 كرتونة منتج نهائي جاهز للأسواق.

وأضاف "القلش" أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وبتكليف من المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية العلامات التجارية من التقليد.