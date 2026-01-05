إعلان

أمام محكمة نيويورك.. الرئيس الفنزويلي ينكر جميع التهم الموجهة إليه

كتب : مصراوي

08:12 م 05/01/2026 تعديل في 08:53 م

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

أفادت وكالة رويترز، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنكر جميع التهم الموجهة إليه بجلسة محاكمته في قضية الإرهاب المرتبطة بتجارة المخدرات، في محكمة بمدينة نيويورك.

ووفقًا لـ"CNN"، قال الرئيس الفنزويلي، خلال مثوله الأول أمام محكمة فدرالية أمريكية، إنه أُلقي القبض عليه داخل منزله في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

يمثل مادورو أمام المحكمة، المحامي الأمريكي باري بولاك، والتي من المقرر الدفاع عنه في القضايا المنظورة أمام المحكمة.

وكانت السلطات الأمريكية نقلت، صباح اليوم الاثنين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس عبر طائرة مروحية من مقر احتجازهما إلى مقر المحكمة الفدرالية في نيويورك، تمهيدًا للمثول أمامها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة نيويورك نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا مدينة نيويورك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أمام محكمة نيويورك.. الرئيس الفنزويلي ينكر جميع التهم الموجهة إليه
شئون عربية و دولية

أمام محكمة نيويورك.. الرئيس الفنزويلي ينكر جميع التهم الموجهة إليه
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو
أخبار المحافظات

مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها- فيديو

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
أخبار مصر

الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026