إعلان

زوجة مادورو أثناء محاكمتها في أمريكا: "أنا السيدة الأولى لفنزويلا"


كتب- محمد جعفر:

08:28 م 05/01/2026

الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اليوم، أمام المحكمة الفيدرالية بولاية نيويورك، في أول جلسة لمحاكمتهما على خلفية عدة تهم موجهة إليهما.

وخلال الجلسة، قالت سيليا فلوريس أمام المحكمة: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا"، وعند مطالبتها بالإدلاء بإفادتها بشأن التهم المنسوبة إليها، أكدت أنها "غير مذنبة وبريئة تمامًا".

من جانبه، قال المحامي مارك دونيلي، الموكل بالدفاع عن فلوريس، إن موكلته تعاني من مشاكل صحية وطبية تتطلب عناية، موضحًا أنها قد تكون مصابة بكسر أو كدمات شديدة في أضلاعها، وقد تحتاج إلى إجراء صورة أشعة سينية كاملة.

ووافق كل من مادورو وفلوريس على البقاء رهن الاحتجاز في الوقت الراهن، مع إمكانية إعادة النظر في طلب الإفراج بكفالة في وقت لاحق من قبل محاميهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا سيليا فلوريس زوجة مادورو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
أخبار مصر

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
بفستان يبرز أنوثتها.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها الجريئة من حفل لبنان
زووم

بفستان يبرز أنوثتها.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها الجريئة من حفل لبنان
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. 1-1
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. 1-1
صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026