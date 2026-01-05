زوجة مادورو أثناء محاكمتها في أمريكا: "أنا السيدة الأولى لفنزويلا"

مثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اليوم، أمام المحكمة الفيدرالية بولاية نيويورك، في أول جلسة لمحاكمتهما على خلفية عدة تهم موجهة إليهما.

وخلال الجلسة، قالت سيليا فلوريس أمام المحكمة: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا"، وعند مطالبتها بالإدلاء بإفادتها بشأن التهم المنسوبة إليها، أكدت أنها "غير مذنبة وبريئة تمامًا".

من جانبه، قال المحامي مارك دونيلي، الموكل بالدفاع عن فلوريس، إن موكلته تعاني من مشاكل صحية وطبية تتطلب عناية، موضحًا أنها قد تكون مصابة بكسر أو كدمات شديدة في أضلاعها، وقد تحتاج إلى إجراء صورة أشعة سينية كاملة.

ووافق كل من مادورو وفلوريس على البقاء رهن الاحتجاز في الوقت الراهن، مع إمكانية إعادة النظر في طلب الإفراج بكفالة في وقت لاحق من قبل محاميهما.