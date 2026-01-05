"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا

قال مارك دونيلي، محامي سيليا فلوريس زوجة الرئيس الفنزويلي، خلال أولى جلسات محاكمتها في مدينة نيويورك، إن موكلته تعرضت لإصابات بالغة أثناء اختطافها من قبل القوات الأمريكية أثناء عملية الولايات المتحدة في فنزويلا.

وأكد المحامي للقاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين، والذي يشرف على قضيتها الجنائية، أنها تعرضت لإصابات بالغة أثناء اختطافها في نهاية هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنها قد تكون مصابة بكسر أو كدمات شديدة في أضلاعها وأنها ستحتاج إلى فحص طبي.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن دفع كل من فلوريس وزوجها، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ببراءتها من سلسلة من التهم الفيدرالية في محكمة بنيويورك بعد ظهر يوم الاثنين.

وكانت السلطات الأمريكية نقلت، صباح اليوم الاثنين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس عبر طائرة مروحية من مقر احتجازهما إلى مقر المحكمة الفدرالية في نيويورك، للمثول أمامها.