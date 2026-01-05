إعلان

"تعرضت لإصابات بالغة".. محامي زوجة الرئيس الفنزويلي يطالب بفحصها طبيًا

كتب-عبدالله محمود:

08:38 م 05/01/2026

الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مارك دونيلي، محامي سيليا فلوريس زوجة الرئيس الفنزويلي، خلال أولى جلسات محاكمتها في مدينة نيويورك، إن موكلته تعرضت لإصابات بالغة أثناء اختطافها من قبل القوات الأمريكية أثناء عملية الولايات المتحدة في فنزويلا.

وأكد المحامي للقاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين، والذي يشرف على قضيتها الجنائية، أنها تعرضت لإصابات بالغة أثناء اختطافها في نهاية هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنها قد تكون مصابة بكسر أو كدمات شديدة في أضلاعها وأنها ستحتاج إلى فحص طبي.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن دفع كل من فلوريس وزوجها، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ببراءتها من سلسلة من التهم الفيدرالية في محكمة بنيويورك بعد ظهر يوم الاثنين.

وكانت السلطات الأمريكية نقلت، صباح اليوم الاثنين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس عبر طائرة مروحية من مقر احتجازهما إلى مقر المحكمة الفدرالية في نيويورك، للمثول أمامها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محامي مادورو زوجة مادورو رئيس فنزويلا محاكمة مادورو نيويورك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قرارات مصيرية وتقلبات مزاجية لهذه الأبراج خلال الفترة المقبلة
علاقات

قرارات مصيرية وتقلبات مزاجية لهذه الأبراج خلال الفترة المقبلة

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
أمام محكمة نيويورك.. الرئيس الفنزويلي ينكر جميع التهم الموجهة له
شئون عربية و دولية

أمام محكمة نيويورك.. الرئيس الفنزويلي ينكر جميع التهم الموجهة له
"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026