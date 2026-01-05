إعلان

أمام محكمة نيويورك.. الرئيس الفنزويلي ينكر جميع التهم الموجهة إليه

كتب : مصراوي

08:12 م 05/01/2026 تعديل في 08:53 م

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

كتب-عبدالله محمود:

أفادت وكالة رويترز، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنكر جميع التهم الموجهة إليه بجلسة محاكمته في قضية الإرهاب المرتبطة بتجارة المخدرات، في محكمة بمدينة نيويورك.

ووفقًا لـ"CNN"، قال الرئيس الفنزويلي، خلال مثوله الأول أمام محكمة فدرالية أمريكية، إنه أُلقي القبض عليه داخل منزله في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

يمثل مادورو أمام المحكمة، المحامي الأمريكي باري بولاك، والتي من المقرر الدفاع عنه في القضايا المنظورة أمام المحكمة.

وكانت السلطات الأمريكية نقلت، صباح اليوم الاثنين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس عبر طائرة مروحية من مقر احتجازهما إلى مقر المحكمة الفدرالية في نيويورك، تمهيدًا للمثول أمامها.

