مادورو في أولى جلسات محاكمته بأمريكا: "أنا رجل محترم"

مثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم، أمام المحكمة الفيدرالية بولاية نيويورك في أول جلسة لمحاكمته على خلفية عدة تهم موجهة إليه.

وخلال جلسة الاستماع الأولى، أبلغ القاضي مادورو بحقه في توكيل محامٍ مجانًا في حال عدم قدرته على ذلك، وإمكانية إطلاق سراحه قبل بدء المحاكمة ما لم يوجد سبب يمنع ذلك، ليرد مادورو قائلًا: "لم أكن أعرف هذه الحقوق، وقد تم إبلاغي بها من قبلكم الآن".

وقال مادورو للقاضي: "أنا بريء، أنا رجل محترم، وما زلت رئيس فنزويلا"، قبل أن يدفع بـ"غير مذنب" في جميع التهم الموجهة إليه.

كما وصف مادورو نفسه بأنه "أسير حرب"، مؤكدًا أنه تم أسره في منزله بالعاصمة كاراكاس، وذلك خلال مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك.

يذكر أن القوات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس يوم السبت الماضي، خلال عملية عسكرية أمريكية في كاراكاس، فنزويلا، وقد نُقلا إلى الولايات المتحدة ويواجهان اتهامات فيدرالية تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة.