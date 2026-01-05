إعلان

مادورو في أولى جلسات محاكمته بأمريكا: "أنا رجل محترم"

كتب : محمد جعفر

08:11 م 05/01/2026

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم، أمام المحكمة الفيدرالية بولاية نيويورك في أول جلسة لمحاكمته على خلفية عدة تهم موجهة إليه.

وخلال جلسة الاستماع الأولى، أبلغ القاضي مادورو بحقه في توكيل محامٍ مجانًا في حال عدم قدرته على ذلك، وإمكانية إطلاق سراحه قبل بدء المحاكمة ما لم يوجد سبب يمنع ذلك، ليرد مادورو قائلًا: "لم أكن أعرف هذه الحقوق، وقد تم إبلاغي بها من قبلكم الآن".

وقال مادورو للقاضي: "أنا بريء، أنا رجل محترم، وما زلت رئيس فنزويلا"، قبل أن يدفع بـ"غير مذنب" في جميع التهم الموجهة إليه.

كما وصف مادورو نفسه بأنه "أسير حرب"، مؤكدًا أنه تم أسره في منزله بالعاصمة كاراكاس، وذلك خلال مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك.

يذكر أن القوات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس يوم السبت الماضي، خلال عملية عسكرية أمريكية في كاراكاس، فنزويلا، وقد نُقلا إلى الولايات المتحدة ويواجهان اتهامات فيدرالية تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولاس مادورو محاكمة مادورو رئيس فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. 1-1
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين.. 1-1
بفستان يبرز أنوثتها.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها الجريئة من حفل لبنان
زووم

بفستان يبرز أنوثتها.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها الجريئة من حفل لبنان
بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
أخبار المحافظات

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية
فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف منتخب مصر في مرمي بنين اليوم
"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
زووم

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
لحظة بلحظة.. مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026