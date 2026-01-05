وكالات

قال مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا، إنه لا يمكن الحفاظ على السلام الدولي من دون احترام القانون الدولي دون استثناء، مؤكدًا أن ما حدث في 3 يناير والعمل العسكري غير المبرر على بلادهم انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف مونكادا، أن فنزويلا كانت هدفا لعملية عسكرية غير شرعية انتقصت إلى التبريرات القانونية من قبل إدارة الولايات المتحدة.

وأكد مندوب فنزويلا، أن اختطاف رئيس دولة وقصف دولة ذات سيادة والتهديد الصريح بإجراء تدابير عسكرية إضافية يبعث برسالة مدمرة للعالم.

وطالب مندوب فنزويلا، الإدارة الأمريكية باحترام حصانة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنهما.

ودعا مندوب فنزويلا، المجتمع الدولي إلى إدانة اللجوء للقوة ضد جمهورية فنزويلا بشكل واضح.