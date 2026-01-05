إعلان

بعد لحظات مرعبة بالطائرة. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

كتب : مصطفى حمزة

02:05 م 05/01/2026 تعديل في 05:18 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طارق الشيخ
  • عرض 4 صورة
    رحمة عصام تكشف
  • عرض 4 صورة
    رحمة عصام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد منتصر القاضي، مدير أعمال المطربة الشعبية رحمة عصام، أنها والمطرب طارق الشيخ، عادوا إلى مصر، بعد العطل الذي أصاب الطائرة خلال عودتهم من دبي.

وقال مدير أعمال رحمة عصام، لـ"مصراوي": "الحمد لله، رحمة عصام، وطارق الشيخ بخير".

وتابع: "هما رجعوا بالسلامة إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، الساعة 10 مساءا"

ونشرت المطربة الشعبية رحمة عصام، صور لها من الطائرة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كشفت من خلالها عن حدوث عطل بالطائرة.

طارق الشيخ ورحمة عصام دبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أكثر برج "لازم ياخد باله من نفسه" في 2026- خبيرة تحذر
علاقات

أكثر برج "لازم ياخد باله من نفسه" في 2026- خبيرة تحذر

بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"
أخبار و تقارير

بينها هرم مصري مدفون.. أغرب 10 أشياء رصدها "جوجل إيرث" حول العالم "صور"
نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
زووم

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا
رياضة محلية

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025