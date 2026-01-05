بعد لحظات مرعبة بالطائرة. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي

ماذا قالت لقاء الخميسي عن الخيانة الزوجية قبل إعلان ممثلة طلاقها من محمد

قبل إعلان ممثلة انفصالها عن محمد عبدالمنصف. 20 صورة جمعت لقاء الخميسي بزوجها

أكد منتصر القاضي، مدير أعمال المطربة الشعبية رحمة عصام، أنها والمطرب طارق الشيخ، عادوا إلى مصر، بعد العطل الذي أصاب الطائرة خلال عودتهم من دبي.

وقال مدير أعمال رحمة عصام، لـ"مصراوي": "الحمد لله، رحمة عصام، وطارق الشيخ بخير".

وتابع: "هما رجعوا بالسلامة إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، الساعة 10 مساءا"

ونشرت المطربة الشعبية رحمة عصام، صور لها من الطائرة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كشفت من خلالها عن حدوث عطل بالطائرة.