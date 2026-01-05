إعلان

الثلوج تكسو مدينة قسطموني التركية وتحوّل معالمها لمشهد ساحر (صور- فيديو)

كتب : مصراوي

11:23 ص 05/01/2026

الثلوج

وكالات

شهدت مدينة قسطموني شمالي تركيا تساقطًا كثيفًا للثلوج منذ ساعات الليل المتأخرة، ما أدى إلى تغطية مركز المدينة بطبقة بيضاء ناصعة، في مشهد شتوي لافت.

ولا يزال تساقط الثلوج، الذي بدأ مع عطلة نهاية الأسبوع، يؤثر على المدينة، حيث غطّت الشوارع والساحات العامة والمباني التاريخية بطبقة سميكة من الثلج.

واكتست قلعة قسطموني وبرج الساعة بالبياض، ما أضفى على المدينة طابعًا جماليًا مميزًا، فيما أظهرت لقطات جوية قسطموني وكأنها ترتدي ثوب زفاف أبيض، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

وفي هذا السياق، عبّر أحد سكان المدينة، عمر فاروق سونميز، عن دهشته من غزارة الثلوج في مركز المدينة، قائلًا: "لا نشهد عادةً تساقطًا كثيفًا للثلوج في وسط المدينة، وهذا ما فاجأنا هذه المرة".

من جانبه، أعرب أيهان يلدز عن سعادته بتساقط الثلوج، مؤكدًا أهميتها، وقال: "أنا سعيد جدًا بهذه الثلوج، الحمد لله، كنا بحاجة ماسة إليها. نأمل أن تسهم في امتلاء السدود وتساعد في القضاء على الجراثيم".

الثلوج مدينة قسطموني التركية درجات الحرارة تركيا

