وكالات

شهدت مدينة قسطموني شمالي تركيا تساقطًا كثيفًا للثلوج منذ ساعات الليل المتأخرة، ما أدى إلى تغطية مركز المدينة بطبقة بيضاء ناصعة، في مشهد شتوي لافت.

ولا يزال تساقط الثلوج، الذي بدأ مع عطلة نهاية الأسبوع، يؤثر على المدينة، حيث غطّت الشوارع والساحات العامة والمباني التاريخية بطبقة سميكة من الثلج.

واكتست قلعة قسطموني وبرج الساعة بالبياض، ما أضفى على المدينة طابعًا جماليًا مميزًا، فيما أظهرت لقطات جوية قسطموني وكأنها ترتدي ثوب زفاف أبيض، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

Whoahh! Kastamonu in Turkey has had more than 1.5m of snow (nearly 5ft) ❄️❄️❄️pic.twitter.com/Z2zA765gEg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 4, 2026

وفي هذا السياق، عبّر أحد سكان المدينة، عمر فاروق سونميز، عن دهشته من غزارة الثلوج في مركز المدينة، قائلًا: "لا نشهد عادةً تساقطًا كثيفًا للثلوج في وسط المدينة، وهذا ما فاجأنا هذه المرة".

Kastamonu İnebolu beyaza büründü. ❄️ pic.twitter.com/3AkkgtQp5k — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) January 4, 2026

من جانبه، أعرب أيهان يلدز عن سعادته بتساقط الثلوج، مؤكدًا أهميتها، وقال: "أنا سعيد جدًا بهذه الثلوج، الحمد لله، كنا بحاجة ماسة إليها. نأمل أن تسهم في امتلاء السدود وتساعد في القضاء على الجراثيم".