مصرع 25 شخصا وفقدان 14 آخرين جراء غرق قارب في نيجيريا

أعلنت خدمات الطوارئ، اليوم الأحد، أن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما لا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين جراء غرق قارب لنقل الركاب في ولاية يوبي شمال نيجيريا.

وقالت خدمات الطوارئ في ولاية يوبي إن القارب كان يقل سكانا كانوا عائدين من السوق المحلية، بالإضافة إلى آخرين يمارسون الصيد والزراعة، عندما انقلب مساء أمس السبت في نهر يوبي بمدينة جاربي التابعة للولاية.

وأضافت وكالة الاستجابة للكوارث، في بيان، أنه تم إنقاذ 13 من أصل 52 راكبا كانوا على متن القارب، وهم يتلقون حاليا الرعاية الطبية.

وقالت الوكالة "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية، حيث تعمل الأجهزة الأمنية وفرق الاستجابة للطوارئ ومتطوعو المجتمع المحلي بلا كلل للعثور على الركاب المفقودين وانتشال الجثث".

وذكرت الوكالة أن القارب انقلب في منتصف الرحلة، دون تقديم تفاصيل إضافية.