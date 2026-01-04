مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

0 0
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

فولهام

2 2
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 0
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

5 1
17:15

ريال بيتيس

لحظة بلحظة.. جنوب أفريقيا ضد الكاميرون.. 0-0

كتب - يوسف محمد:

09:01 م 04/01/2026 تعديل في 09:26 م
يلاقي منتخب الكاميرون حاليا نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري، إطار منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب الكاميرون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيز إيباسي

خط الدفاع: جونيور تشاماديو، تشي مالون جونيور، نوهو تولو، دارلين يونجوا وصموئيل كوتو

خط الوسط: كارلوس باليبا وداني لوودر

خط الهجوم: كريستيان كوفان، بريان مبويمو وأرثر إيبونج

وفي المقابل يدخل جنوب أفريقيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: مبيكيزيلي مبوكازي، ساموكيلو كابيني، نكوسيناثي سيبيسي، خوليسو موداو، سيابونجا نجيزانا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا وأوزوين أبوليس

خط الهجوم: لايل فوستر، ريليبوهيلي موفوكينج وباثوسي أوباس

أبرز أحداث مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: تسديدة من لاعب منتخب جنوب أفريقيا موفوكينج من داخل أرضية الملعب ولكنها تمر بجوار مرمى الكاميرون

الدقيقة 14: فوستر يسجل هدف أول لجنوب أفريقيا ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل

الدقيقة 19: عرضية من لاعب الكاميرون يبعدها دفاع منتخب جنوب أفريقيا

