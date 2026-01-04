مستشار مكتب الرئاسة اليمنية: الانتقالي لا يزال يمارس سلوكاً مليشياويًا

وجه مستشار مكتب الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي، الشكر لقبائل حضرموت التي رفضت مشروع المجلس الانتقالي بشأن الانفصال عن اليمن.

وقال الأحمدي في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، إن المجلس الانتقالي لا يزال يمارس سلوك تعطيل مليشياوي.

وأوضح مستشار مكتب الرئاسة اليمنية، أن نشاط الحوثي والقاعدة في مناطق الانتقالي تؤكد تحالفه معهما.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية، أن رئيس المجلس الرئاسي، أمر بإجراءات صارمة لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة بحضرموت.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المجلس الانتقالي لالتزام طريق الحوار بالتراجع عن إجراءاتهم الأحادية بالمحافظات.