نيجيريا.. مسلحون يداهمون قرية ويقتلون أكثر من 30 شخصا ويختطفون آخرين

كتب : مصراوي

06:56 م 04/01/2026

الشرطة النيجيرية

مينا (نيجيريا) - (أ ب)

أعلنت الشرطة النيجيرية، الأحد، مقتل 30 قرويا على الأقل واختطاف آخرين على يد مسلحين داهموا قرية في ولاية النيجر الواقعة شمالي نيجيريا، في أحدث حلقة من سلسلة العنف المميت في المنطقة التي مزقتها الصراعات.

واقتحم مسلحون قرية كاسوان-داجي في منطقة بورجو التابعة لولاية النيجر مساء أمس السبت وأطلقوا النار على السكان.

كما قاموا أيضا بتدمير السوق المحلي والعديد من المنازل، طبقا لما ذكره المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر واسيو أبيودون في بيان.

وأفاد اثنان من السكان على الأقل بأن حصيلة القتلى وصلت إلى 37 شخصا، وأضافا أن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير نظرا لفقدان بعض الأشخاص حتى اليوم الأحد.

وأشار سكان أيضا إلى أن قوات الأمن لم تصل بعد إلى المنطقة، وهو ما يتعارض مع ادعاء الشرطة بأنها نشرت عناصرها للبحث عن هؤلاء المختطفين.

وقال القس ستيفن كابيرات، المتحدث باسم أبرشية كونتاجورا التابعة للكنيسة الكاثوليكية، حيث وقع الهجوم، لوسائل إعلام محلية إن المسلحين قتلوا أكثر من 40 شخصا، وإن بعض المختطفين كانوا من الأطفال.

وقال أحد السكان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، إن المسلحين كانوا يترصدون المناطق القريبة منذ نحو أسبوع قبل الهجوم.

والآن، يشعر الناجون بخوف شديد من الذهاب لاستعادة الجثث.

الشرطة النيجيرية ولاية النيجر نيجيريا مسلحون يداهمون قرية

