مظاهرات في عدة مدن ألمانية للاحتجاج على الهجوم الأمريكي على فنزويلا

(د ب أ)

بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال قوات أمريكية خاصة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واقتياده إلى الولايات المتحدة، شهدت عدة مدن ألمانية اليوم الأحد احتجاجات للتنديد بهذا الهجوم.

وفي مدينة ميونخ، تجمع ما يُقَدَّر بنحو 400 شخص، وفقًا لما أفادت به متحدثة باسم الشرطة في العاصمة البافارية، وجاب المتظاهرون شوارع المدينة، ووصفت المتحدثة سير المظاهرة بالسلمي. وفي مدينة نورنبرج (أيضا في ولاية بافاريا)، شارك نحو 120 شخصًا في تجمع احتجاجي وفق تقديرات أولية، بينما احتج في دوسلدورف نحو 240 شخصًا ضد الهجوم الأمريكي على فنزويلا. وجاب المشاركون وسط المدينة قبل أن يقيموا التجمع الختامي أمام القنصلية الأمريكية العامة قرب محطة القطار الرئيسية.

كما تم الإعلان عن تنظيم احتجاجات اليوم في مدن ألمانية أخرى، من بينها هامبورج والتي خرج فيها مساء أمس السبت نحو 300 شخص إلى الشوارع للاحتجاج على الهجوم.

وكانت الولايات المتحدة شنت فجر أمس هجومًا على أهداف في فنزويلا، وألقت القبض على الرئيس الفنزويلي مادورو، ومن المنتظر محاكمته في نيويورك بتهم منها "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".