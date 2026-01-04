وزير الزراعة يقطع 2 كيلومتر سيراً على الأقدام.. تعرف على السبب

تسليم الكارنيهات لـ163 نائبًا.. انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب

حرص علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، على الاستماع إلى شكوى المزارعين

والتي كانت من بينها شكوى أحد مزارعي القرية المجاورة "قرية منشأة بغداد" بشأن نقص حصة الأسمدة المقررة له.

وعلى الفور، قرر الوزير التحقق ميدانيًا من الشكوى، حيث انتقل بنفسه إلى مقر الجمعية الزراعية، سيرًا على الأقدام برفقة المزارع، لمسافة تزيد على 2 كيلو متر، وقام بمراجعة السجلات على أرض الواقع.

وأوضحت المراجعة، أن الجمعية قامت بصرف أكثر من 70% من إجمالي كميات الأسمدة المقررة، مع وجود كميات متبقية جارٍ توريدها، وعلى ضوء ذلك، وجّه وزير الزراعة بسرعة استكمال توريد كافة الكميات الناقصة في ذات اليوم، وبدء التوزيع الفوري على المزارعين دون أي تأخير.

كما قام الوزير، بتسجيل رقم هاتف المزارع شخصيًا، مؤكدًا حرصه على المتابعة المباشرة، ومتعهدًا بإجراء اتصال في اليوم التالي للتأكد من استلامه كامل حصته من الأسمدة.

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرارها في متابعة شكاوى المزارعين بكل جدية، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج لمستحقيها، ودعم الفلاح المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.