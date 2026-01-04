مع تشريح الجثمان.. قرار جديد بشأن المتهمة بقتل عريسها في المرج

كتب - محمود الشوربجي

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس زوجة متهمة بقتل زوجها بالواقعة المعروفة بـ "عريس المرج"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة بقيام المتهمة بطعن زوجها طعنة نافذة داخل مسكن الزوجية بمنطقة المرج، إثر خلافات أسرية، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرض لإصابة قاتلة في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة التي أقرت بارتكاب الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيقة المجني عليه وعدد من شهود العيان، كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند