الجيش الفنزويلي يعلن نائبة مادورو كرئيسة مؤقتة للبلاد

(د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن القوات المسلحة الفنزويلية تعترف بنائبة الرئيس ديلسي رودريجيز كرئيسة مؤقتة للبلاد.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إنه قتل عدد كبير من الفريق الأمني للرئيس مادورو في العملية الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع الفنزويلي، أن القوات المسلحة استنفار في جميع أنحاء البلاد لضمان السيادة.

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بإلقاء القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في هجوم عسكري على فنزويلا وقع في وقت مبكر من صباح أمس السبت، ونقلتهما خارج البلاد.