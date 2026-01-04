إعلان

وزير بريطاني: المرحلة الانتقالية في فنزويلا يجب أن تتم بسرعة

كتب : مصراوي

06:49 م 04/01/2026

دارين جونز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قال وزير في الحكومة البريطانية إنه يجب تتم مرحلة انتقالية سلمية للسلطة بسرعة في فنزويلا، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة البلاد حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

ورفض كبير سكرتيري رئيس الوزراء البريطاني، دارين جونز، القول ما إذا كانت الضربات الأمريكية على كاراكاس قانونية، مؤكدا أن الأمر متروك "للمحاكم الدولية" للحكم على ما يندرج ضمن القانون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ولم يتم إبلاغ المملكة المتحدة، التي تربطها بالولايات المتحدة علاقة تاريخية عميقة في تبادل المعلومات الاستخباراتية، بالهجوم قبل تنفيذه ليلة أمس الأول الجمعة صباح أمس السبت.

وقال جونز لقناة سكاي نيوز: "أول ما يجب قوله هو أن العملية أمريكية، ولم تشارك المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "لم يتم إبلاغنا بالهجوم مسبقا، لذلك ليس من شأننا الحكم على ما إذا كان الهجوم ناجحا أم لا. هذا شأن متروك للأمريكيين ليتحدثوا عنه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فنزويلا دارين جونز ترامب رئيس فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية