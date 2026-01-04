وزير بريطاني: المرحلة الانتقالية في فنزويلا يجب أن تتم بسرعة

(د ب أ)

قال وزير في الحكومة البريطانية إنه يجب تتم مرحلة انتقالية سلمية للسلطة بسرعة في فنزويلا، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة البلاد حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

ورفض كبير سكرتيري رئيس الوزراء البريطاني، دارين جونز، القول ما إذا كانت الضربات الأمريكية على كاراكاس قانونية، مؤكدا أن الأمر متروك "للمحاكم الدولية" للحكم على ما يندرج ضمن القانون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ولم يتم إبلاغ المملكة المتحدة، التي تربطها بالولايات المتحدة علاقة تاريخية عميقة في تبادل المعلومات الاستخباراتية، بالهجوم قبل تنفيذه ليلة أمس الأول الجمعة صباح أمس السبت.

وقال جونز لقناة سكاي نيوز: "أول ما يجب قوله هو أن العملية أمريكية، ولم تشارك المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "لم يتم إبلاغنا بالهجوم مسبقا، لذلك ليس من شأننا الحكم على ما إذا كان الهجوم ناجحا أم لا. هذا شأن متروك للأمريكيين ليتحدثوا عنه.