روبيو: نوجه فنزويلا بحجر نفطي ولا نعترف بنائبة مادورو

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأحد، أن بلاده تتولى "توجيه مسار الوضع" في فنزويلا عبر فرض "حجر صحي" صارم على قطاعها النفطي، بعد يوم من اعتقال القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو وعزله فجر أمس السبت.

وشدد روبيو، على عدم اعتراف واشنطن بنائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز كزعيمة شرعية للبلاد.

وفي مقابلة على شبكة "أيه بي سي نيوز"، رد على تصريح للرئيس دونالد ترامب بأن أمريكا "ستدير فنزويلا"، موضحا أن المقصود هو "توجيه الاتجاه الذي ستسير فيه الأمور"، مضيفاً: "لدينا نفوذ الحجر الصحي.. اقتصادهم لن يتقدم حتى تلبية الشروط التي تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية".

وأشار روبيو، إلى أن تنفيذ هذا الحجر يتم عبر عمليات لـ "وزارة الحرب" وخفر السواحل لمصادرة القوارب، محذرا: "إذا كنت قاربا خاضعا للعقوبات ومتجها لفنزويلا، فسيتم احتجازك بموجب أمر قضائي".

ودافع روبيو عن قانونية الغارة التي استهدفت مادورو دون تفويض من الكونجرس، معللا ذلك بأن العملية "ليست غزوا" بل عملية اعتقال في منطقة غير صديقة تتطلب تدخل "وزارة الحرب"، إضافة إلى المخاوف من التسريبات في حال إخطار الكونجرس مسبقا بظرف طارئ كهذا.

وفي سياق متصل، قال روبيو إنه لم يشارك في قرار ترامب بالعفو عن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز المدان بتهريب المخدرات، مؤكدا أنه لم يشارك في المداولات أو يطلع على الملف، رغم التشابه في التهم الموجهة لمادورو.