وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يأسف لقوله إنه كان "سعيدًا" بعودة الناشط الديمقراطي علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا، وذلك بعد إعادة تداول منشورات صادمة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب ستارمر عن إحباطه لعدم إبلاغه مسبقًا بتغريدات وصفها بـ"البغيضة"، تعود إلى عام 2010، بدا فيها عبد الفتاح وكأنه يدعو إلى العنف ضد الصهاينة والشرطة. لكنه رفض في الوقت نفسه تقديم اعتذار صريح عن ترحيبه بعودته، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وكان علاء عبد الفتاح، قد وصل إلى المملكة المتحدة في السادس والعشرين من ديسمبر بعد رفع حظر السفر المفروض عليه عقب الإفراج عنه من السجن. وقد اعتذر عبد الفتاح عن تلك المنشورات، إلا أن سياسيين من حزبي المحافظين و"ريفورم" طالبوا بسحب الجنسية البريطانية منه، في حين أفادت تقارير بعدم وجود أي خطط حالية لاتخاذ مثل هذا الإجراء.

وخلال مقابلة مع برنامج “صنداي" على BBC، سُئل ستارمر مرارًا عما إذا كان يرغب في الاعتذار، فقال:

"بالطبع أشعر بالأسف حيال ذلك، ونقطتك حول أن شخصًا ما داخل الحكومة كان يجب أن يكون على علم بهذا الأمر هي نقطة طرحتها بنفسي على الفريق المختص، لأنني أعتقد أنه كان يجب إبلاغي، وهذا لم يحدث".

وتابع ستارمر: "ولهذا السبب نجري هذه المراجعة، ولكن للإجابة عن سؤالك: نعم، هذا إخفاق داخل النظام. ما كان ينبغي أن يحدث، ولم أكن راضيًا عنه إطلاقًا عندما علمت به، ولذلك نتخذ إجراءات تصحيحية".