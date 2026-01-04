أكد النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ على أهمية تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وفلسفتها في تبسيط الإجراءات لتحقيق العدالة الضريبية.

وأشاد "جلال"، بتقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون، معلنًا موافقته عليه من حيث المبدأ.

وعلق النائب ياسر جلال، على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، قائلا: "هناك حالات معينة لإسقاط الضريبة في القانون، ولدي سؤال حول هل يجوز الحجز على المعاش؟.. متابعًا: أتمنى إضافة بند "ألا يجوز الحجز على المعاش".