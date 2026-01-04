إعلان

بعد أزمة فنزويلا.. ساويرس يتوقع ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار

كتب : أحمد الخطيب

06:42 م 04/01/2026

رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقع نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري أسعار الذهب والدولار عالميا خلال الفترة المقبلة بعد تبعات السيطرة العسكرية الأمريكية على فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي للنفط في العالم ومخزون استراتيجي من الذهب.

وأكد ساويرس خلال مداخلة مع قناة "العربية بيزنس" أن التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية الأمريكية تزيد الضغط على الاقتصاد والمستهلكين، مؤكدًا أنه لا يتوقع تعافي الدولار عالميا خلال العام الحالي، رغم استمرار الهيمنة العسكرية الأمريكية التي تمنحه قيمة إضافية.

وأشار إلى أن قيمة الدولار قائمة على دورها كعملة عالمية، موضحًا أن دولًا مثل الصين ودول البريكس تعمل على تطوير أنظمة دفع بديلة للحد من التبعية الكاملة للدولار.

وتوقع ساويرس استمرار ارتفاع أسعار الذهب، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وزيادة التوترات العالمية يدعمان هذا الاتجاه، مشددًا على أن البنوك المركزية تعتبر الذهب احتياطيًا يعادل النقد، ما يعزز الطلب على المعدن الأصفر.

ونوه ساويرس بأن الطلب على الذهب مستمر في الزيادة بينما العرض يتباطأ، مؤكدًا أن الصين وروسيا هما أكبر المشترين الحاليين في إطار استراتيجيات لتقليل الاعتماد على الدولار، وتوقع أن يرتفع الذهب بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالي، مقارنة بالارتفاعات الكبيرة في السنوات السابقة.

كان ساويرس توقع في وقت سابق وصول سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة خلال 2026 وسط زيادة التوترات الجيوسياسية العالمية وسط زيادة الطلب ونقص المعروض.

اقرأ أيضًا:

ساويرس يتوقع انهيار محتمل لأسعار النفط بعد سيطرة أمريكا على فنزويلا

هل ترتفع أسعار النفط مع تصاعد أزمة فنزويلا؟ خبراء يوضحون

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس أسعار الذهب أسعار الدولار أسعار الذهب والدولار فنزويلا رئيس فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية