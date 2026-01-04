بعد أزمة فنزويلا.. ساويرس يتوقع ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار

توقع نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري أسعار الذهب والدولار عالميا خلال الفترة المقبلة بعد تبعات السيطرة العسكرية الأمريكية على فنزويلا صاحبة أكبر احتياطي للنفط في العالم ومخزون استراتيجي من الذهب.

وأكد ساويرس خلال مداخلة مع قناة "العربية بيزنس" أن التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية الأمريكية تزيد الضغط على الاقتصاد والمستهلكين، مؤكدًا أنه لا يتوقع تعافي الدولار عالميا خلال العام الحالي، رغم استمرار الهيمنة العسكرية الأمريكية التي تمنحه قيمة إضافية.

وأشار إلى أن قيمة الدولار قائمة على دورها كعملة عالمية، موضحًا أن دولًا مثل الصين ودول البريكس تعمل على تطوير أنظمة دفع بديلة للحد من التبعية الكاملة للدولار.

وتوقع ساويرس استمرار ارتفاع أسعار الذهب، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وزيادة التوترات العالمية يدعمان هذا الاتجاه، مشددًا على أن البنوك المركزية تعتبر الذهب احتياطيًا يعادل النقد، ما يعزز الطلب على المعدن الأصفر.

ونوه ساويرس بأن الطلب على الذهب مستمر في الزيادة بينما العرض يتباطأ، مؤكدًا أن الصين وروسيا هما أكبر المشترين الحاليين في إطار استراتيجيات لتقليل الاعتماد على الدولار، وتوقع أن يرتفع الذهب بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالي، مقارنة بالارتفاعات الكبيرة في السنوات السابقة.

كان ساويرس توقع في وقت سابق وصول سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة خلال 2026 وسط زيادة التوترات الجيوسياسية العالمية وسط زيادة الطلب ونقص المعروض.

