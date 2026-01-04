أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن وزير الدفاع الكولومبي بيدرو أرنولفو سانشيز، الأحد، نشر 30 ألف جندي كولومبي على طول الحدود المشتركة مع فنزويلا التي يبلغ طولها 2200 كيلومتر.

ويأتي نشر القوات الكولومبية، في أعقاب الضربات الأمريكية على فنزويلا يوم السبت واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وأشار سانشيز، إلى أن القوات تستهدف بشكل رئيسي المناطق التي تضم 2 من عصابات تهريب المخدرات وهما "جيش التحرير الوطني وقطار أراجوا.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، مشيرا إلى مخاوف بشأن تهريب المخدرات في أعقاب اعتقال زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو في عملية عسكرية واسعة النطاق.

عندما سُئل ترامب خلال مؤتمر صحفي عن تصريحات بيترو الأخيرة بأنه غير قلق بشأن أي تداعيات للعملية، قال ترامب: "لديه مصانع يصنع فيها الكوكايين، إنه يصنع الكوكايين ويرسله إلى الولايات المتحدة"، مضيفاً: "لذا عليه أن يحذر".