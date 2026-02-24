مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

كاراباج اجدام

الدوري المصري

زد

- -
21:30

الزمالك

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

"العقوبة انتهت".. الزمالك ينتظر عودة مدربه للمنطقة الفنية في مرحلة الحسم

كتب : محمد خيري

09:00 ص 24/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (7)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (8)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (3)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (2)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (9)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (4)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وحرس الحدود (5)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ضد حرس الحدود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينتظر نادي الزمالك عودة المدرب العام إبراهيم صلاح للجلوس على مقاعد البدلاء، بعد انتهاء عقوبته من اتحاد الكرة المصري.

وكان إبراهيم صلاح تعرض للعقوبة، مع فريقه السابق "نيو جيزة" في دوري المحترفين، بعد التعدي على مدرب المنافس في إحدى المباريات.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فقد انقضت عقوبة صلاح (8 مباريات) منذ مباراتين، إلا أن الزمالك لم يتلقَ حتى الآن الإخطار الرسمي من لجنة المسابقات بشأن إمكانية عودته للمنطقة الفنية.

ويترقب الجهاز الفني اتخاذ القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة، خاصة مع دخول الموسم مرحلة حاسمة تتطلب كامل عناصر الجهاز الفني على مقاعد البدلاء لدعم الفريق في المباريات القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد غدًا الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق للحفاظ على انطلاقته الإيجابية في سباق القمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك مدرب الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لبست نقاب وخنقتها".. اعترافات صادمة لقاتل خالته في شقة بولاق (خاص)
حوادث وقضايا

"لبست نقاب وخنقتها".. اعترافات صادمة لقاتل خالته في شقة بولاق (خاص)
قبل 4 شهور | شاهد حماس الفنان إياد نصار وتوقعاته لمسلسل صحاب الأرض
فيديوهات رمضان

قبل 4 شهور | شاهد حماس الفنان إياد نصار وتوقعاته لمسلسل صحاب الأرض
إسرائيل غاضبة مما رواه المصريون عن "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

إسرائيل غاضبة مما رواه المصريون عن "صحاب الأرض"
طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق
أخبار وتقارير

طقس سادس أيام رمضان.. انخفاض الحرارة وشبورة مائية تضرب عدة مناطق

في الذكرى السادسة لوفاته.. فتح ضريح مبارك غدًا لاستقبال الزائرين
أخبار مصر

في الذكرى السادسة لوفاته.. فتح ضريح مبارك غدًا لاستقبال الزائرين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني