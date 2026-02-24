بينها الزمالك ضد زد.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

ينتظر نادي الزمالك عودة المدرب العام إبراهيم صلاح للجلوس على مقاعد البدلاء، بعد انتهاء عقوبته من اتحاد الكرة المصري.

وكان إبراهيم صلاح تعرض للعقوبة، مع فريقه السابق "نيو جيزة" في دوري المحترفين، بعد التعدي على مدرب المنافس في إحدى المباريات.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فقد انقضت عقوبة صلاح (8 مباريات) منذ مباراتين، إلا أن الزمالك لم يتلقَ حتى الآن الإخطار الرسمي من لجنة المسابقات بشأن إمكانية عودته للمنطقة الفنية.

ويترقب الجهاز الفني اتخاذ القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة، خاصة مع دخول الموسم مرحلة حاسمة تتطلب كامل عناصر الجهاز الفني على مقاعد البدلاء لدعم الفريق في المباريات القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد غدًا الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق للحفاظ على انطلاقته الإيجابية في سباق القمة.