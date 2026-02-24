أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 25 فبراير وحتى الأحد 1 مارس 2026، استنادًا إلى أحدث الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة لرصد الأحوال الجوية في مصر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

وأوضحت "الهيئة" في بيان رسمي، أن الطقس سيكون باردًا إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، وباردًا إلى شديد البرودة ليلاً.

وأضافت "هيئة الأرصاد" أن هناك نشاطًا للرياح على فترات متقطعة من الأربعاء وحتى الأحد على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد تثير الرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وحذرت "الهيئة" من تشكل شبورة مائية من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد

وكشفت "الأرصاد"، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 25 فبراير وحتى الأحد 1 مارس 2026، وجاءت على النحو التالي:

الأربعاء 25 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 18 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات – العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 25 درجة

الخميس 26 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة – العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 18 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات – العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 25 درجة

الجمعة 27 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 10 درجات – العظمى 20 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 17 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 7 درجات – العظمى 21 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 9 درجات – العظمى 25 درجة

السبت 28 فبراير:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 9 درجات – العظمى 20 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات – العظمى 17 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 7 درجات – العظمى 21 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 23 درجة

الأحد 1 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 9 درجات – العظمى 20 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات – العظمى 18 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 7 درجات – العظمى 21 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 24 درجة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذه التوقعات تم إعدادها استنادًا لأحدث خرائط الطقس وسيتم تحديثها فور حدوث أي تغييرات، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية اليومية واتخاذ الاحتياطات اللازمة على الطرق.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

شديد البرودة وأمطار بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة