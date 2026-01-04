إعلان

نيويورك تايمز: اعتقال رئيس فنزويلا جاء بعد فشل محادثات ترحيله إلى تركيا

كتب : مصراوي

01:22 م 04/01/2026

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

اعتُقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونُقل إلى الولايات المتحدة بعد فشل اقتراح كان يقضي بإرساله إلى تركيا مقابل تنازلات نفطية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة، أن الاتفاق كان سيسمح لمادورو بمغادرة فنزويلا، لكنه رفض العرض، ما دفع إدارة الولايات المتحدة إلى المضي قدماً في "عملية العزم المطلق" التي أدت إلى اعتقاله.

وفي عملية عسكرية صباح السبت، شنت قوات أمريكية ضربات على فنزويلا واعتقلت مادورو وزوجته ونقلتهما إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، نقل إلى نيويورك، حيث سيحاكم بتهم تهريب المخدرات.

ومن المقرر نقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من حياته المترفة إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي متروبوليتان (MDC) في مدينة نيويورك، وفقًا لما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

ويشتهر المركز بسوء الحالة المعيشية، ونقص الموظفين المزمن، وعنف السجناء، وانقطاعات الكهرباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا تركيا الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية