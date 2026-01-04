الحكومة اليمنية تعلن السيطرة الكاملة على محافظة حضرموت

وكالات

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، يوم السبت، سيطرتها الكاملة على محافظة حضرموت شرق اليمن.

ودخلت قوات "درع الوطن"، اليوم الأحد، إلى مدينة المكلا ومطار الريان ومناطق الساحل، فيما أعلنت بدء استلام الأسلحة الثقيلة من أغلب قوات المجلس الانتقالي في المهرة.

وأكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم الأحد، دخول قوات "درع الوطن" إلى المكلا ومطار الريان، مشيرًا إلى التعامل مع جيوب مقاومة والقضاء عليها في محور مطار الريان.

وطالب الخنبشي في وقت سابق قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالخروج من مطار الريان بالمكلا.

وأمس، أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت عن تأمين مدينة المكلا وضواحيها وكافة المنشآت العسكرية والمدنية.

وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية تأمين المنشآت العسكرية والمدنية من قبل قوات النخبة الحضرمية وقوات حماية حضرموت ودرع الوطن، داعيًا المواطنين إلى عدم الاقتراب من المعسكرات وعدم الانسياق وراء الشائعات حفاظًا على الأمن.