إعلان

الحكومة اليمنية تعلن السيطرة الكاملة على محافظة حضرموت

كتب : مصراوي

03:16 م 04/01/2026

قوات درع الوطن اليمنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، يوم السبت، سيطرتها الكاملة على محافظة حضرموت شرق اليمن.

ودخلت قوات "درع الوطن"، اليوم الأحد، إلى مدينة المكلا ومطار الريان ومناطق الساحل، فيما أعلنت بدء استلام الأسلحة الثقيلة من أغلب قوات المجلس الانتقالي في المهرة.

وأكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم الأحد، دخول قوات "درع الوطن" إلى المكلا ومطار الريان، مشيرًا إلى التعامل مع جيوب مقاومة والقضاء عليها في محور مطار الريان.

وطالب الخنبشي في وقت سابق قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالخروج من مطار الريان بالمكلا.

وأمس، أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت عن تأمين مدينة المكلا وضواحيها وكافة المنشآت العسكرية والمدنية.

وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية تأمين المنشآت العسكرية والمدنية من قبل قوات النخبة الحضرمية وقوات حماية حضرموت ودرع الوطن، داعيًا المواطنين إلى عدم الاقتراب من المعسكرات وعدم الانسياق وراء الشائعات حفاظًا على الأمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة اليمنية محافظة حضرموت سالم الخنبشي قوات درع الوطن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية