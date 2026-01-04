"أضغاث أحلام".. سجال قوي بين المرشد الإيراني وماسك بعد اعتقال مادورو

شهدت منصة "إكس"، تلاسنًا لافتًا باللغتين الإنجليزية والفارسية بين الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومالك المنصة إيلون ماسك، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تصعيدًا حادًا عقب تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية في فنزويلا انتهت باعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك للمحاكمة بشأن التهم الموجهة إليهما.

ونشر حساب المرشد الإيراني تدوينة باللغة الإنجليزية شدد فيها على أن إيران "لن تستسلم للعدو"، قبل أن يرد عليه إيلون ماسك مباشرةً بتعليق باللغة الفارسية قال فيه: "زهي خيال باطل"، وهي عبارة تُستخدم للدلالة على "أوهام"، أو "خيال لا أساس له" أو "أضغاث أحلام".

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن التدخل في فنزويلا يُعد "نقيضًا كاملًا" لغزو العراق، موضحًا أن واشنطن تسعى إلى تأمين الموارد والثروات دون استنزاف أرواح الجنود الأمريكيين.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا عقب اعتقال مادورو مباشرة، وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي من ناديه مارالاجو في ولاية فلوريدا، أن بلاده ستدير شؤون الدولة إلى حين ضمان "انتقال آمن وسليم وحكيم للسلطة"، مؤكدًا أن واشنطن لا ترغب في تكرار سيناريوهات سابقة شهدتها فنزويلا على مدار سنوات.

ولم يحدد ترامب إطارًا زمنيًا واضحًا للفترة التي قد تستغرقها عملية انتقال السلطة.