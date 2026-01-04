ترامب يحذف صورة مادورو مكبل اليدين من حسابه على "تروث سوشيال"

وكالات

حذف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال"، صورة اعتبرت "مهينة" للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد ساعات من نشرها السبت.

وبتفقد حساب ترامب على منصته، لم تعد صورة مادورو منشورة.

وظهر الرئيس الفنزويلي في الصورة بملابس رياضية، معصوب العينين ومكبل اليدين، بينما حمل قنينة مياه صغيرة.

وأرفق ترامب الصورة بتعليق قال فيه: "نيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي دبليو أو جيما"، التي نقل على متنها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وفي عملية عسكرية صباح السبت، شنت قوات أمريكية ضربات على فنزويلا واعتقلت مادورو وزوجته ونقلتهما إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، نقل إلى نيويورك، حيث سيحاكم بتهم تهريب المخدرات.

ومن المقرر نقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من حياته المترفة إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي متروبوليتان (MDC) في مدينة نيويورك، وفقًا لما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

ويشتهر المركز بسوء الحالة المعيشية، ونقص الموظفين المزمن، وعنف السجناء، وانقطاعات الكهرباء.

تم بناء المنشأة في التسعينيات لمواجهة مشكلة الاكتظاظ في السجون، وقد احتُجز فيها عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم المغني آر. كيلي، والملياردير السابق في مجال الأدوية "فارما برو" مارتن شكريلي، والطبقية الاجتماعية غيسلين ماكسويل، وموهوب العملات الرقمية السابق سام بانكمان-فريد، وعملاق الموسيقى شون "ديدي" كومبس.

كما احتُجز هناك زعيم مشتبه به في الكارتل، إسماعيل "إل مايو" زامبادا غارسيا، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم القتل والإتجار بالمخدرات.