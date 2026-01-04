إعلان

بتهم المخدرات والأسلحة.. مثول رئيس فنزويلا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن غدًا

كتب : مصراوي

03:50 ص 04/01/2026

الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته

وكالات

كشف مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصير رئيس فنزويلا المعتقل، نيكولاس مادورو، الذي وصل وزوجته إلى نيويورك، بعد اعتقاله من كاراكاس، يوم السبت، على يد قوات أمريكية.

وقال المسؤول، إن من المتوقع أن يمثل مادورو أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، غدًا الإثنين.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين، أن الاتهامات التي سيواجهها مادورو من المتوقع أن تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

بينما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن موكبًا يقل مادورو وصل إلى مكاتب إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك.

وأفادت "إن بي سي نيوز" نقلًا عن مصادر، أنه سيتم نقل مادورو إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.

ذكرت وسائل إعلام، أن طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هبطت في الولايات المتحدة، يوم السبت، إذ وصل إلى شمال نيويورك بعد القبض عليه في عملية أمريكية تمت خلال الليل.

نيكولاس مادورو مادورو رئيس فنزويلا فنزويلا هجوم أمريكي على فنزويلا الهجمات الأمريكية على فنزويلا اعتقال رئيس فنزويلا إدارة فنزويلا تفاصيل عملية اختطاف رئيس فنزويلا عملية اعتقال مادورو اختطاف مادورو اعتقال مادورو

