الناتو يعترض صاروخاً باليستياً إيرانياً ثالثاً فوق تركيا

كتب : مصراوي

01:13 م 13/03/2026

الناتو يعترض صاروخا ايرانيا فوق تركيا

اعترضت دفاعات حلف شمال الأطلسي يوم الجمعة صاروخاً باليستياً أطلقته إيران فوق تركيا، وهي الحادثة الثالثة من نوعها منذ بداية الحرب.
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الدفاعات الجوية التابعة لحلف الناتو المنتشرة في شرق البحر الأبيض المتوسط دمرت الصاروخ.

أفاد سكان مدينة أضنة الجنوبية بسماع دوي انفجار قوي وصفارات الإنذار تدوي في قاعدة إنجرليك الجوية، التي تستخدمها القوات الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

نشر حلف شمال الأطلسي نظام باتريوت إضافي للدفاع الجوي هذا الأسبوع في مقاطعة ملاطية الجنوبية الشرقية، حيث تقع محطة رادار كورجيك.

أكدت وزارة الدفاع يوم الخميس أن قاعدة إنجرليك هي قاعدة تركية وأن وجود القوات الأجنبية لا يغير من وضع القاعدة.

كان البيان بمثابة رد واضح على تحذيرات طهران للدول الإقليمية بعدم استضافة قواعد عسكرية أمريكية.

تركيا حرب إيران إيران وأمريكا مقتل خامنئي الناتو صاروخ باليستي

