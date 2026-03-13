إعلان

مقتل جندي فرنسي وإصابة ستة آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة بالعراق

كتب : مصراوي

01:03 م 13/03/2026

مقتل جندي فرنسي بهجوم مسيرة في أربيل

أ ب

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية في إقليم كردستان العراق أسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة ستة آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطائرة المسيّرة ضربت مركز قاعدة مالا قارا في منطقة أربيل، حيث كان جنود فرنسيون يشاركون في تدريب وحدات من القوات العراقية.

وأضاف البيان أن رئيس الضباط أرنو فريون تلقى الإسعافات الأولية من الفرق الطبية في الموقع، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث توفي متأثراً بجراحه.

وكان فريون قد انتشر في العراق منذ 24 يناير ضمن الكتيبة السابعة من قوات صائدي جبال الألب التابعة للجيش الفرنسي.

وأكدت الوزارة أن الجنود الستة المصابين يتلقون العلاج في المستشفى، مشيرة إلى أنه يجري العمل على اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقلهم إلى فرنسا لاستكمال علاجهم.

