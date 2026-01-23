إعلان

إيطاليا تطلب ترامب بتعديل بنود مجلس السلام

كتب : مصراوي

06:38 م 23/01/2026

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

كتب-عبدالله محمود:

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنها طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديل بنود مجلس السلام العالمي لحل المشكلات الدستورية التي حالت دون انضمام إيطاليا إليه.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن بلاده ترغب رغبتنا في تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة لا تزال راسخة

وفي وقت سابق من يوم الخميس في دافوس، دشن ترامب مجلس السلام، وعلق: "أن الجميع يريدون أن يكونوا جزءاً من الهيئة التي قال إنها قد تنافس الأمم المتحدة في نهاية المطاف - رغم اختيار العديد من حلفاء الولايات المتحدة عدم المشاركة".

وعندما سئل عما إذا كان سيرأس المجموعة بعد انتهاء فترة ولايته، قال ترامب إنه ليس متأكدا.

وأضاف: "لدي الحق في أن أكون كذلك إذا أردت. سأقرر. الأمر، من الناحية النظرية، مدى الحياة، لكني لست متأكداً مما إذا كنت أريد ذلك".

جورجيا ميلوني إيطاليا ترامب مجلس السلام

