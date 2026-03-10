إعلان

ما تأثير ارتفاع الوقود على أسعار خدمات المحمول؟

كتب : آية محمد

08:59 م 10/03/2026 تعديل في 09:20 م

هل سيؤثر ارتفاع الوقود على أسعار خدمات المحمول؟

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الوقود قد يدفع شركات المحمول لتقديم طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار بعض الخدمات.

قررت لجنة التسعير التلقائي رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد اعتبارًا من اليوم، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026.

وأوضح طلعت أن الشركات عادة تقدم مثل هذه الطلبات سنويًا، لكن الجهاز القومي لا يوافق عليها، مشيرًا إلى أن آخر تحريك لأسعار خدمات الاتصالات كان في عام 2024 بعد 7 سنوات من الثبات.

كانت شركات المحمول قدمت في نهاية 2025 طلبات لرفع أسعار بعض الخدمات بعد زيادة أسعار الوقود في شهر أكتوبر، وكانت هذه الطلبات قيد الدراسة داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولم يصدر بشأنها أي قرار حتى الآن.

وأضاف طلعت أن حتى الآن لم يتم تقديم أي طلب رسمي، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة الشركات لتأثير زيادة أسعار الوقود على التكلفة التشغيلة قبل اتخاذ أي خطوات.

من جانبه، أكد محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار يزيد من تكلفة تشغيل خدمات المحمول، خاصة أن محطات المحمول مزودة بمولدات كهرباء "جينيراتور" تعمل بالسولار لضمان استمرارية الخدمة عند انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار الحارثي إلى أنه حتى الآن يوجد ضبط في الأسعار، ولم يعلن أي قرار بشأن رفع تكلفة خدمات المحمول، مؤكدًا أن الأمر يحتاج متابعة دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات رسمية.

شركات المحمول خدمات المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أسعار البنزين والسولار

